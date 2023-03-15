Roubini’den alternatif güvenli liman paketi

Ekonomist Nouriel Roubini, yatırımcılara büyük bir piyasa çöküşünde alternatif bir güvenli liman sunacak planlı finansal ürünler paketinin ilkini başlatmak için Goldman Sachs Group Inc. ile ortaklık kurdu.

2008 krizini ateşleyen konut balonu konusundaki tahminleriyle tanınan Roubini, kontrolden çıkmış enflasyon, iklim değişikliği ve toplumsal kargaşaların da aralarında olduğu yüksek riskli rejimlere karşı koruma sağlayan yatırım stratejileri geliştirmeye yardımcı olduğu Atlas Capital Team'in kurucu ortağı olarak görev yapıyor.

Atlas Capital Takım Endeksi veya ACT, tahvil ve hisse senedi getirileri açısından 60/40 portföyü olarak adlandırılan varlıkları sarsan korkunç bir yılın ardından kısa vadeli ve enflasyon korumalı ABD Hazine tahvillerinin yanı sıra altın ve ABD gayrimenkul yatırım ortaklıklarının bir karışımını sunmayı hedefliyor.

DOLARLA İLGİLİ SPEKÜLASYONLAR ALTERNATİF HEDGE ARAÇLARINA İLGİYİ ARTIRDI

Bununla birlikte Bridgewater Associates LP'den Ray Dalio ve Credit Suisse AG stratejisti Zoltan Pozsar gibi kişilerin küresel parasal düzende doların geleceğine ilişkin yaygın spekülasyonları, alternatif koruma araçlarına olan ilgiyi artırdı.

Roubini verdiği bir röportajda, "Geleneksel güvenli liman varlıkları, uzun vadeli Hazineler gibi uzun vadeli dolar sabit getirili araçlardır. Yatırımcılar kısa vadeli tahvil getirileri, altın, enflasyon korumalı hazine tahvilleri gibi enflasyona karşı koruma sağlayan yeni korumacı varlıkları düşünmeleri gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Ünlü ekonomistin yorumları Wall Street'te tahviller, dolar ve banka hisseleri arasında devasa hareketlere yol açan Silicon Valley Bank'ın çöküşünden sonra geldi.

San Francisco merkezli banka, düşük faiz oranlarının olduğu bir ortamda milyarlarca doları daha uzun vadeli tahvillere yatırmış, ancak enflasyon yükselirken ve mevduat sahipleri geri çekilirken maruz kaldığı riski yeterince hedge etmediği ortaya çıkmıştı.

Bankanın iflası, yeni bir Fed aracının duyurulmasına ve ayrıca bankaların daha uzun vadeli borçlanma riskine ilişkin ek incelemelere maruz kalmasına yol açmıştı.