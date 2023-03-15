Moody’s de Fed’in ’ara vermesini’ bekliyor

Moody's Analytics Baş Ekonomisti Zandi, bankacılık sektöründe yaşanan çalkantılar nedeniyle Fed'den haftaya faiz artışı beklemediğini söyledi.

Son birkaç günde bankacılık sektöründeki sıkıntıların para politikası kararını da etkileyeceğini belirten Zandi "Fed üyelerinin son günlerde bankacılık sistemini ve piyasaları bozan banka iflaslarına odaklandığını düşünüyorum." diye konuştu.

Yüksek belirsizlikler olduğunu, bu nedenle de Fed'in temkinli hareket edeceğini söyleyen Zandi "Bu yüzden haftaya faiz artışı beklemiyorum" dedi.

ABD'de dün açıklanan Şubat ayı enflasyonu beklentiye paralel gerçekleşmişti. Zandi ABD ekonomisinde enflasyonun hala önemli bir sorun olsa da 'ılımlılaştığını ve doğru yönde ilerlediğini' savundu.

Sonrasında faiz artırımlarının devamını beklediğini belirten Zandi "Şu an bulunduğumuz noktada bankacılık sektöründeki daha büyük sorunlara odaklanmak önemli" ifadesini kullandı.

Fed'den Mayıs ve Haziran toplantılarında ise 25'er baz puan faiz artırımı beklediğini kaydeden Zandi "Fed soluklanıp bankacılık sektörünün tepkisini ve genel ekonomiye etkilerini izlemeli. Mayıs'ta enflasyon hala bir sorun teşkil ediyorsa yeniden faiz artırmalı" yorumunu yaptı.

Fed'in faiz artışına ara vereceğini bekleyen farklı kurumlar da var. Goldman Sachs da bu ay faiz artışı beklemediğini açıklamıştı.