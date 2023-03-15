Apara Ekonomi Kuroda'dan BOJ'da uygulanan parasal teşviklerle ilgili açıklama
Giriş Tarihi: 15.3.2023 09:01

Kuroda'dan BOJ'da uygulanan parasal teşviklerle ilgili açıklama

Kuroda’dan BOJ’da uygulanan parasal teşviklerle ilgili açıklama

Japonya Merkez Bankası (BoJ) Başkanı Haruhiko Kuroda, Banka'nın uygulamakta olduğu parasal teşviklerin yan etkilerini düzeltmek için yollar düşünmeye devam etmesi gerektiğini söyledi.

Parlamentoda konuşan BoJ Başkanı Haruhiko Kuroda, Kuroda, "Bir taraftan cari ultra gevşek para politikasını devam ettirmek gerekirken, diğer taraftan BOJ politikalarının yan etkilerini düzeltmek için uygun adımlar attı ve bu yan etkileri düzeltmek konusunda yollar düşünmeye devam etmeli" dedi.

Kuroda konuşmasında, BOJ'un cari gevşek para politikasından bir çıkışa doğru gitmekte olduğunu belirtirken, yüzde 2 enflasyon hedefi sürdürülebilir ve istikrarlı şekilde yapıldığında cari politikadan çıkışı gerçekleştirecek kabiliyete sahip olduğunu da vurguladı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Kuroda'dan BOJ'da uygulanan parasal teşviklerle ilgili açıklama
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz