Fed’den bu yıl 100 baz puanlık faiz indirimi fiyatlanıyor

Fed swapları, Mayıs'ta faizde zirve seviyenin görüldükten sonra Aralık ayına kadar yaklaşık 100 baz puan faizi indirimini fiyatlıyor.

Faizde zirve seviye beklentisi yüzde 4,86 civarında. Haftaya gerçekleşecek Fed toplantısında faiz artış beklentisi 25 baz puanın altında fiyatlanıyor. Yıl sonu faiz beklentisi ise yüzde 3,93 seviyesinde.

Fiyatlamalardaki bu değişiklik, kısa vadeli tahvil getirileri ile Avrupa Borsaları ve ABD vadeli endekslerinin gerilediği bir ortamda gerçekleşti. Credit Suisse Group'un en büyük hissedarının bankaya daha fazla yatırım yapmayı reddetmesi piyasa hareketinde etkili oldu.

TD Securities'den Priya Misra "Piyasalar Fed'in faiz artışlarının resesyona yol açabileceğini ve hızla politikasını değiştirip indirime gideceğini fiyatlıyor. Haziran ayında politikada dönüş erken olabilir ancak piyasada finansal koşulların geniş çaplı sıkılaşma riski fiyatlanıyor" değerlendirmesini yaptı.

ABD'de politika faizi şu an yüzde 4,5 - 4,75 seviyesinde.