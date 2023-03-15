Apara Ekonomi Çin Ulusal İstatistik Bürosu: Yüzde 3 civarındaki enflasyon hedefini başarabilecek durumdayız
Giriş Tarihi: 15.3.2023 09:46

Çin Ulusal İstatistik Bürosu: Yüzde 3 civarındaki enflasyon hedefini başarabilecek durumdayız

Çin Ulusal İstatistik Bürosu: Yüzde 3 civarındaki enflasyon hedefini başarabilecek durumdayız

Çin Ulusal İstatistik Bürosu Sözcüsü Fu Linghui, bazı baskılar olsa da Çin'in 2023 yılı için yüzde 3 civarı olarak belirlenen enflasyon hedefini başarabilecek durumda olduğunu söyledi.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu Sözcüsü Fu Linghui yaptığı açıklamada, ülke genelinde istihdamda istikrarın sağlanmasını desteklemeye yönelik adımları artıracaklarını belirtirken, tüketimin artırılmasına yönelik tedbirler almaya devam edeceklerini vurguladı.

Çin'in gayrimenkul piyasasının bazı pozitif değişiklikler gösterdiğine de işaret eden Fu, sektörde istikrarın sağlanmasını beklediklerini ifade etti.

Açıklamasında, bu yıl dış talebin zayıflamasını beklediklerini de belirten Fu, "Çin'in dış ticareti bazı zorluklarla karşı karşıya, ancak bazı olumlu, destekleyici geliymeler de var" dedi.

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Çin Ulusal İstatistik Bürosu: Yüzde 3 civarındaki enflasyon hedefini başarabilecek durumdayız
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