Çin Ulusal İstatistik Bürosu: Yüzde 3 civarındaki enflasyon hedefini başarabilecek durumdayız

Çin Ulusal İstatistik Bürosu Sözcüsü Fu Linghui yaptığı açıklamada, ülke genelinde istihdamda istikrarın sağlanmasını desteklemeye yönelik adımları artıracaklarını belirtirken, tüketimin artırılmasına yönelik tedbirler almaya devam edeceklerini vurguladı.

Çin'in gayrimenkul piyasasının bazı pozitif değişiklikler gösterdiğine de işaret eden Fu, sektörde istikrarın sağlanmasını beklediklerini ifade etti.

Açıklamasında, bu yıl dış talebin zayıflamasını beklediklerini de belirten Fu, "Çin'in dış ticareti bazı zorluklarla karşı karşıya, ancak bazı olumlu, destekleyici geliymeler de var" dedi.