Arjantin’de 3 haneli rekor enflasyon

Arjantin'de geçen ay yıllık enflasyon yüzde 100'ü aştı. Dünyanın en yüksek enflasyonuna sahip ülkede fiyatlardaki astronomik artışla bu yılki başkanlık seçimleri öncesinde resesyona girmesi beklenen ekonomi üzerinde ekstra baskı oluşturdu.

Tüketici fiyatları Şubat ayında bir önceki yıla göre yüzde 102,5 arttı. Böylece ülkede enflasyon yüzde 3 binlik hiperenflasyon döneminden bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

Salı günü yayınlanan veriler göre, fiyatlar aylık olarak ise yüzde 6,6 artış gösterdi. Bloomberg analistlerinin medyan beklentisi yüzde 6 seviyesindeydi.

Arjantin'in tüketici fiyat endeksindeki en büyük kategori olan gıda fiyatları, bir önceki aya göre yaklaşık yüzde 10 artarak manşet enflasyondaki artışı körükledi.

Verilere göre, Arjantin'in ulusal gururunun temelini oluşturan sığır etinin fiyatı geçen ay Buenos Aires'te yüzde 35'e kadar yükseldi.