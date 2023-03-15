ABD’de üretici fiyatları yıllık bazda son 8 aydır geriliyor

ABD Çalışma Bakanlığı İşgücü İstatistikleri Bürosu verilerine göre, Şubat ayında üretici fiyatlarında yıllık artış bir önceki ay görülen ve yüzde 6,0'dan yüzde 5,7'ye revize edilen rakamdan yüzde 4,6'ya geriledi. Analistlerin beklentisi yüzde 5,4 artış olacağı yönündeydi.

Üretici fiyatları 2022 yılının Haziran ayında gördüğü yüzde 11,3 seviyesinden, sonraki 8 ay boyunca sürekli aşağı yönlü bir seyir izledi.

Aynı ayda üretici fiyatları bir önceki aya göre yüzde 0,1 azaldı. Piyasalar yüzde 0,3 artış olmasını bekliyorlardı.

Gıda ve enerji fiyatları dışarıda bırakılarak hesaplanan çekirdek üretici fiyatları aylık değişim olmazken, yıllık yüzde 4,4 yukarı geldi. Analistler aylık yüzde 0,4, yıllık yüzde 5,2 artış olacağı yönünde görüş belirtmişti.

Bir başka çekirdek olan gıda, enerji ve ticaret hariç üretici fiyatlarında aylık yüzde 0,2, yıllık yüzde 4,4 artış yaşandı.

Enerji fiyatları yüzde 0,2 gerilerken, aylık düşüşte en çok etkili olan gıda fiyatları yüzde 2,2 geriledi.