ABD’de perakende satışlar şubatta beklentilerin üzerinde düştü

ABD Ticaret Bakanlığı, şubat ayına ait perakende satış verilerini açıkladı.

Buna göre, perakende satışlar, şubatta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,4 azalarak 697,9 milyar dolar oldu. Piyasa beklentileri, perakende satışların bu dönemde yüzde 0,3 azalması yönündeydi. Perakende satışlar, ocakta yüzde 3,2 yükselmişti.

Ülkede perakende satışlar, şubatta yıllık bazda ise yüzde 5,4 arttı.

Bu dönemde perakende satışlardaki düşüşte, mobilya mağazaları, yiyecek-içecek hizmetinin sunulduğu yerler, motorlu kara taşıtları, parça bayileri ve giyim mağazalarındaki satışlarda yaşanan azalış öne çıktı.