İngiltere’de işsizlik yüzde 3,7 seviyesini korudu

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi'nden (ONS) yapılan açıklamada, ülkede işsizlik oranının ocakta yüzde 3,7 olduğu bildirildi.

Aralık 2022'de de yüzde 3,7 seviyesinde açıklanan işsizlik oranına ilişkin beklentiler, şubatta yüzde 3,8'e yükseleceği yönündeydi.

ONS açıklamasında, ülkede istihdam piyasasında kalifiye çalışan açığının 10 bin azalarak toplam 1 milyon 124 bine gerilediği kaydedildi.

Açıklamada, ülkede çalışanların gelirlerinin ocak ayında bonus ödemeleri hariç yüzde 6,5 arttığı belirtildi.

İngiltere Maliye Bakanı Jeremy Hunt, istihdam verilerine ilişkin açıklamada, "Zor zamanlarda işsizliğin rekor düşük seviyelere yakın kalması, işgücü piyasamızda dayanıklılığın cesaret verici bir işaretidir." değerlendirmesinde bulundu.

Hunt, "İnsanların maaşlarının daha da yükselmesi için yapabileceğimiz en iyi şey, bu yıl enflasyonu yarıya indirme planımıza bağlı kalmaktır." İfadesini kullandı.