HSBC, SVB İngiltere’yi satın alıyor

HSBC, SVB'nin İngiltere iştirakini 1 sterlin bedelle satın alıyor.

10 Mart itibariyle SVB İngiltere'nin 5,5 milyar sterlin kredi portföyü, yaklaşık 6,7 milyar sterlin tutarında mevduatı olduğu belirtildi.

Sky News'ta yer alan habere göre, HSBC CEO'su Noel Quinn konu hakkında "söz konusu satın alma, İngiltere'deki faaliyetlerimiz için mükemmel bir stratejik anlam ifade ediyor. SVB İngiltere müşterileri, mevduatlarının HSBC'nin gücü, emniyeti ve güvenliği tarafından desteklendiğini bilerek her zamanki gibi bankacılık işlemlerine devam edebilirler" değerlendirmesini yaptı.

İngiltere Merkez Bankası'ndan yapılan ayrı bir açıklamada SVB İngiltere'nin HSBC'ye satılma işleminin banka tarafından kolaylaştırıldığı belirtildi. İngiltere Maliye Bakanı Jeremy Hunt da SVB İngiltere'deki müşterilerinin mevduatlarının korunacağını ve vergi mükelleflerinden bir para çıkmadığını belirtti.

SVB İngiltere, 2022'de 88 milyon sterlin rekor vergi öncesi kâr açıklamıştı.

2008 KRİZİNDEN BERİ EN BÜYÜK BANKA İFLASI OLMUŞTU

Kaliforniya merkezli SVB'nin, 21 milyar dolarlık tahvil pozisyonunu yaklaşık 1,8 milyar dolar zararla kapatması ve 2 milyar doların üzerinde sermaye artırımına gideceğini duyurması sonrası hisse fiyatı yüzde 60'ın üzerinde değer kaybetmişti.

Bazı girişim sermayesi yatırımcılarının şirketlere paralarını bankadan çekmelerini tavsiye etmesi sonrası bankanın kayıplarının sürmesiyle işlemleri askıya alınmıştı.

FDIC, 10 Mart'ta piyasalarda düşüşe neden olan SVB'ye kayyum atandığını bildirirken, SVB'nin bu yıl iflasa uğrayan ilk FDIC sigortalı kurum olduğu kaydedilmişti.

SVB'nin iflası, 2008 küresel finansal krizinden bu yana ABD'de kayıtlara geçen en büyük banka iflaslarından biri olmuştu. Bu türden en büyük iflas, 2008'deki kriz sırasında Washington Mutual tarafından yaşanmıştı.