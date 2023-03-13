Apara Ekonomi Fed bankalara daha fazla likidite sağlayacak
Giriş Tarihi: 13.3.2023 10:00 Son Güncelleme: 13.3.2023 10:00

Fed bankalara daha fazla likidite sağlayacak

Fed bankalara daha fazla likidite sağlayacak

Fed açıklamasında, "Yeni kredi kolaylığının çekirdek hedefi mevduat sahiplerine paralarının güvende olduğuna ikna etmek. Bankaların ihtiyaç duydukları likidite talebinin karşılanması konusunda bir üst limit yok" denildi.

ABD'de Silicon Valley Bank ve Signature Bank'ın iflasları sonrasında Fed, bankalara mevduat sahiplerinin taleplerini karşılamaları ve bankacılık sistemini etkileyebilecek bir telaşın ortaya çıkmasının engellenmesi için yeni bir banka kredi kolaylığı açıkladı.

Yapılan açıklamada, "Yeni kredi kolaylığının çekirdek hedefi mevduat sahiplerine paralarının güvende olduğuna ikna etmek. Bankaların ihtiyaç duydukları likidite talebinin karşılanması konusunda bir üst limit yok" denildi.

Fed açıklamasında, yeni programın mevduat sahiplerinin para çekiş isteklerini dramatik şekilde azaltacağının öngörüldüğü belirtilirken, yeni kolaylığın bankalar üzerindeki baskıyı azaltacağı savunuldu.

Açıklamada, SVB ve Signature Bank'ın sahiplerinin yatırımlarını kaybedecekleri de vurgulandı.

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Fed bankalara daha fazla likidite sağlayacak
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