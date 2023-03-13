BoE: İngiltere bankacılık sistemi güvende

İngiltere Merkez Bankası, ABD'de batan Silicon Valley Bank'ın İngiltere'deki bağlı ortaklığı Silicon Valley UK'in HSBC'ye satılması sonrası yaptığı açıklamada, SVB'nin batmasından etkilenen başka banka olmadığını duyurdu.

BoE açıklamasında, "Birleşik Krallık'oa başka hiçbir banka SVB'nin batmasından ve SVB UK'in satılmasından doğrudan kayda değer bir etkiye maruz kalmadı. Birleşik Krallık bankacılık sistemi güvenli, sağlam ve iyi sermayelendirilmiş olmaya devam ediyor" dedi.

HSBC de bir açıklama yaparak SVB UK'in satın aldığını doğruladı.

SVB UK'in HSBC'ye satılması Banka'nın mevduatlarının vergi mükellefleri desteği olmandan korunmasını sağlayacak.