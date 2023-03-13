Biden: Bankalar için daha sıkı regülasyonlar isteyeceğim

ABD Başkanı Joe Biden yaşanan bankacılık kriziyle ilgili konuştu. İnsanların bankaya hücum etmesine gerek olmadığını söyleyen Biden yaşanan zararın ABD'li vergi mükelleflerine yüklenmeyeceğini ve gerekli likiditenin sigorta fonlarından geleceğini kaydetti.

ABD'li vatandaşların kendilerine güvenmeleri gerektiğini ve 2008'deki gibi bir krizin tekrarlanmaması için ellerinden geleni yapacaklarını söyleyen Joe Biden Kongre ve düzenleyicilerden bankacılık sektörü regülasyonlarını sıkılaştırmalarını isteyeceğini belirtti.

Biden sorunlu bankaların yatırımcılarının korunmayacağının altını çizerek kimsenin kanunların üstünde olmadığını ifade etti.

SVB'NİN İFLASI SONRASI YETKİLİLER OLAĞANÜSTÜ BİR DİZİ ÖNLEM AÇIKLAMIŞTIR

ABD'de yetkililer Silicon Valley Bank'in (SVB) iflasının ardından finansal sisteme olan güveni artırmak için olağanüstü bir dizi önlem açıkladı.

ABD bankacılık sektörü SVB krizinden sadece birkaç gün önce kripto sektörü odaklı Silvergate Capital Corp.'un bankasını kapatma kararı almasıyla büyük bir sürpriz yaşamıştı. Pazar günü ise benzer bir haber New York merkezli Signature Bank'ten geldi. Bankanın, eyalet yetkilileri tarafından kapatılması üzerine ABD Hazine Bakanlığı, Fed ve ABD'nin tasarruf mevduatı sigorta fonu olan Federal Deposit Insurance Corp. (FDIC) ortak bir açıklama ile bankacılık sistemine güveni tesis etmeye yönelik adımlar duyurdular.

Düzenleyiciler, krizin yayılmasını önlemeye yönelik şu adımları attılar:

FDIC, SVB sorununu "tüm mevduat sahiplerini tamamen koruyacak" bir şekilde çözeceğini söyledi. Benzer şekilde, Signature Bank'teki "tüm mevduat sahiplerinin" paraları tam olarak geri ödenecek

Fed de bankalara normalde sağladığından daha kolay koşullarda bir yıl vadeli krediler sunan yeni bir "Banka Vadeli Finansman Programı" duyurdu

ABD Merkez Bankası ayrıca, başlıca doğrudan borç verme aracı olan iskonto penceresi aracılığıyla borç verme koşullarını gevşetti

Üst düzey bir Hazine yetkilisi, SVB ve Signature ile benzer durumda görünen başka bankalar olduğu konusunda uyarıda bulunurken; düzenleyicilerin önceliği işletmelere ve hanehalklarına mevduatları konusunda güvence vermek oldu. Bu, Fed'in enflasyonu dizginlemek için faiz oranlarını yükseltmeye devam ettiği bir ortamda, bir resesyon riskini artıracak şekilde mevduat çıkışları yaşanmasının önüne geçebilir.