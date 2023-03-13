Apara Ekonomi 24 yılın en yükseği! Yeni Zelanda'da gıda fiyatları artıyor
Giriş Tarihi: 13.3.2023 09:55

24 yılın en yükseği! Yeni Zelanda'da gıda fiyatları artıyor

24 yılın en yükseği! Yeni Zelanda’da gıda fiyatları artıyor

Yeni Zelanda`da gıda fiyatları artışı son 24 yılın en yüksek seviyesine çıktı.

Yeni Zelanda İstatistik Bürosundan yapılan açıklamaya göre, gıda fiyatları Şubat ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12 yukarı geldi. Böylece fiyatlar 1989 yılından bu yana en yüksek artış hızına ulaştı.

Fiyatlarda Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 1,5 artış yaşandı. Mevsimsel etkilerden arındırıldığında fiyatlar yüzde 2,1 yukarı geldi.

Ülkede meyve ve sebze fiyatlarında yıllık artış yüzde 23,1'e kadar çıktı. Et, kümes hayvanları ve balık fiyatları yüzde 9,8 artarken, marketlerdeki gıda fiyatlarında artış yüzde 12,2 oldu.

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24 yılın en yükseği! Yeni Zelanda'da gıda fiyatları artıyor
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