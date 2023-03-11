Silikon vadisi iflas etti! 2008’de de benzeri olmuştu

Tahvil pozisyonunu yaklaşık 1,8 milyar dolar zararla kapatan ve 2 milyar doların üzerinde sermaye artırımına gideceğini duyurmasının ardından hisselerinde sert düşüş (yüzde 60) yaşanan Silikon Vadisi Bankası'na, ABD Federal Mevduat Sigorta Kurumu'nun Kaliforniya Finansal Koruma ve İnovasyon Departmanı tarafından sigortalı mevduatları korumak için kayyum atandı.

SİLİKON VADİSİ BANKASI İFLAS ETTİ: MEVDUATLAR AKTARILMAYA BAŞLANDI

ABD Federal Mevduat Sigorta Kurumu'ndan yapılan açıklamada, kurumun sigortalı mevduat sahiplerini korumak için Santa Clara Mevduat Sigortası Ulusal Bankası'nı kurduğu ve Silikon Vadisi Bankası'nın tüm sigortalı mevduatlarının buraya aktarıldığı kaydedildi.

SİGORTALI MEVDUAT SAHİPLERİ İÇİN TARİH VERİLDİ

Açıklamada, tüm sigortalı mevduat sahiplerinin en geç 13 Mart'ta mevduatlarına tam erişime sahip olacağı belirtilerek bankanın varlıkları satılırken sigortasız mevduat sahiplerine gelecekte temettü ödemeleri yapılabileceği aktarıldı.

Silikon Vadisi Bankası'nın Kaliforniya ve Massachusetts'te 17 şubesi olduğu belirtilen açıklamada, bankanın ana ofisi ve tüm şubelerinin 13 Mart'ta düzenleyicinin kontrolü altında yeniden açılacağı kaydedildi.

BU YIL İFLAS EDEN FDIC'NIN İLK SİGORTALI KURUMU

Ayrıca, Santa Clara Mevduat Sigortası Ulusal Bankası'nın Silikon Vadisi Bankası'nın normal çalışma saatlerini sürdüreceği, bankacılık faaliyetlerinin yeniden başlayacağı da bildirildi.

Silikon Vadisi Bankası'nın bu yıl iflasa uğrayan ilk ABD Federal Mevduat Sigorta Kurumu (FDIC) sigortalı kurum olduğu kaydedildi.

SİLİKON VADİSİ BANKASI FAALİYET ALANI

1983'te kurulan Silikon Vadisi Bankası, teknoloji endüstrisi bankacılığında uzmanlık ve genellikle startuplara krediler veriyordu. Banka aynı zamanda startupların halka arzlarına da yardımcı oluyordu.

SİLİKON VADİSİ BANKASI İFLASI BORSA'YI OLUMSUZ ETKİLEDİ

Silikon Vadisi Bankası'nın iflası ABD ve Avrupa'da hisse senedi piyasasını olumsuz etkilerken, bankacılık hisselerinde genel olarak düşüşe neden oldu.

New York borsası, Silikon Vadisi Bankası'nın iflasının ardından haftanın son işlem gününü düşüşle tamamladı. Kapanışta Dow Jones endeksi 340 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 1,07 azalışla 31.909,64 puana düştü.

S&P 500 endeksi yüzde 1,44 azalarak 3.861,73 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,76 kayıpla 11.138,89 puana indi.

MOODY'S İFLAS EDEN BANKANIN KREDİ NOTUNU DÜŞÜRDÜ

Moody's, Silikon Vadisi Bankası Financial Group ile Silikon Vadisi Bankası'nın kredi notunun düşürüldüğünü, bunun ABD Federal Mevduat Sigorta Kurumu'nun, bankaya kayyum atamasından sonra geldiğine işaret edildi.

Bazı girişim sermayesi yatırımcılarının şirketlere paralarını bankadan çekmelerini tavsiye etmesi sonrası bankanın vadeli piyasasında kayıpların sürmesiyle işlemler askıya alındı.

YELLEN, İFLAS SONRASI FİNANSAL SİSTEMİ DÜZENLEYİCİ KURUMLARIN YETKİLİLERİYLE BİR ARAYA GELDİ

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen da Silikon Vadisi Bankası çevresindeki gelişmeleri görüşmek üzere finansal sistemi düzenleyici kurumların yetkilileriyle bir araya geldi. Yellen'ın, görüşmede, bankacılık düzenleyicilerinin konuya ilişkin uygun önlemleri alacaklarına tam güven duyduğunu, bankacılık sisteminin dirençli kalmaya devam ettiğini ve düzenleyicilerin bu tür olayları ele almak için etkili araçlara sahip olduğunu belirttiği bildirildi.

ELON MUSK'TAN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Elon Musk, kişisel Twitter hesabından önündeki iki düğme bulunan ve bu düğmeler karşısında kafası karışarak panikleyen bir adamı gösteren görsel paylaştı. Görseldeki kafası karışmış ve paniklemiş olduğu görülen adamın önündeki düğmelerin ilkinde "kripto dolandırıcılıktır, paranızı bankalarda tutun" yazarken ikinci düğmede "bankalar dolandırıcıdır, paranızı kriptoda tutun" yazıyor. Musk'ın paylaşımı kısa süre içinde 10 milyonun üzerinde görüntüleme alırken, binlerce yorum, RT ve on binlerce beğeni aldı.

SİLVERGATE'İN ÇÖKÜŞÜ VE SİLİKON VADİSİ BANKASI İFLASI

Ünlü milyarder Elon Musk, kişisel Twitter hesabından dikkat çeken bir görsel paylaştı. Musk'ın paylaştığı görselde 2008 küresel finansal krizinden bu yana ABD'de kayıtlara geçen en büyük banka iflaslarından Silikon Vadisi Bankası'nın (SVB) iflası, kripto para ticaretine odaklanan ABD bankası Silvergate'in FTX çöküşü sonrası yaşadığı krizi aşamayarak faaliyetlerini sonlandırma kararı alması gibi bankaların çöküşüne ve bunlar karşısında kripto paraların durduğu noktaya atıfta bulunduğu görülüyor.

SİLVERGATE DEPREMİ

İlk olarak kripto piyasalara odaklı faaliyet gösteren Silvergate Capital çarşamba günü operasyonlarını sonlandırmayı ve bankasını tasfiye etmeyi planladığını açıkladı. ABD'nin en büyük kripto odaklı bankası haline gelen Silvergate'in elinde 14 milyar dolara ulaşan bir mevduat bulunuyordu. Ancak Fed'in agresif faiz artışlarının yanı sıra FTX'in kasım ayında yaşadığı çöküş bankada önemli bir hasara neden oldu. Silikon Vadisi Bankası'nın da geleceğe dönük hedeflerini aşağı çekmesi, 2,3 milyar dolarlık sermaye artışı açıklaması ve tahvil portföyünde 1,8 milyar dolar ile devasa bir zarar açıklaması ABD banka hisselerinde şok etkisi yarattı.