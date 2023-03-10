Japonya’da üretici fiyatlarındaki düşüş devam ediyor

Japonya Merkez Bankası(BoJ) tarafından açıklanan verilere göre, üretici fiyatları Şubat ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,2 arttı. Piyasa beklentisi fiyat artışının yüzde 9,5'ten yüzde 8,4'e gerileyeceği yönünde oluşmuştu.

Üretici fiyatları aylık bazda yüzde 0,4 düşüş gösterdi. Analistler düşüşün yüzde 0,3 olacağı yönünde görüş belirtmişlerdi.

Ülkenin ihraç fiyatlarında aylık bazda yüzde 0,3, yıllık bazda yüzde 0,5 arttı. İthal fiyatlarda ise aylık yüzde 0,9 düşüş olurken, yıllık artış yüzde 3,1'e geriledi.