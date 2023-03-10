Avrupa bankacılık hisseleri güne sert düşüşlerle başladı

Avrupa'nın STOXX bankacılık endeksi SX7P yüzde 4,2 düşerek Haziran başından bu yana en büyük bir günlük düşüşüne hazırlanıyor.

ABD Banka hisselerinde satışlar SVB Financial Group ve Silicon Valley Bank'ın, bilançosunu desteklemek için 1,75 milyar dolarlık bir satış başlatması, yatırımcıların sermaye artırımının yeterli olup olmadığı konusunda endişeleriyle düşüş göstermişti.

Avrupa'da Lloyds yüzde 4,4, HSBS, yüzde 3,6, Barclays yüzde 5,8 ve NatWest yüzde 4,4, Deutsche Bank yüzde 7,9 düşüşle güne başladı.