ABD’de tarım dışı istihdam piyasa tahminlerinin üzerinde geldi

ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu'ndan yapılan açıklamaya göre, Şubat ayında tarım dışı istihdam 311 bin arttı. Piyasa beklentisi 225 bin artış gerçekleşeceği yönündeydi.

Tarım dışı istihdam verisi 2022 yılı Aralık ayı için 260 binden 239 bine, 2023 yılı Ocak ayı için 517 binden 504 bine revize edildi.

Özel sektörün istihdamı 265 bin ile piyasa beklentisi olan 210 binin üzerine çıktı. Kamu istihdamında ise 46 bin artış olarak açıklandı.

İstihdam imalat sektöründe 4 bin azaldı, inşaat sektöründe 24 bin arttı, madencilik sektöründe değişiklik göstermedi.

İŞSİZLİK ORANI YÜKSELDİ

Aynı ayda işsizlik oranı yüzde 3,4'ten yüzde 3,6'ya yükseldi. Piyasa beklentisi işsizlik oranının yüzde 3,4'te kalacağı yönündeydi.

Geniş tanımlı işsizlik oranı ise yüzde 6,6'dan yüzde 6,8'ya çıktı.

ABD Merkez Bankası(Fed), son projeksiyon raporunda işsizlik oranı beklentisini bu yıl ve gelecek yıl için yüzde 4,6, 2025 yılı için yüzde 4,5 tahmin etti. Fed'in uzun dönem işsizlik oranı beklentisi ise yüzde 4,0 seviyesinde bulunuyor. Fed'in yeni yılın ilk projeksiyonları 22 Mart tarihli FOMC toplantısı sonuçlarıyla birlikte açıklanacak.

Saatlik kazançlar aylık yüzde 0,24, yıllık yüzde 4,62 artış gösterdi. Analistlerin beklentisi aylık yüzde 0,4, yıllık yüzde 4,8 artış olacağı yönündeydi. Ortalama çalışma saati 0,1 saat azalarak 34,5 saat oldu.

Ülkede işgücüne katılım oranı yüzde 62,4'ten yüzde 62,5'e çıktı.