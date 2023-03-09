S&P Global, Güney Afrika’nın kredi notu görünümünü düşürdü

S&P Global'den yapılan açıklamaya göre, Ülkenin uzun ve kısa dönem yabancı para cinsinden kredi notu "BB-", yerel para cinsinden notu "B" olarak teyit edildi.

S&P Global, Güney Afrika'daki ekonomik büyümenin, özellikle ciddi elektrik kesintileri olmak üzere altyapı kısıtlamalarının artan baskısıyla karşı karşıya kaldığına işaret etti.

Açıklamada, "KİT'lerden kaynaklanan koşullu yükümlülükler Güney Afrika'nın mali durumu ve borç pozisyonu üzerinde aşağı yönlü riskler oluşturmaya devam ederken, altyapı eksikliklerini gidermeye, KİT'lerdeki yönetişimi ve performansı iyileştirmeye yönelik reformlar yavaş ilerliyor. Bu da büyüme üzerinde baskı oluşturuyor." denildi.

Buna bağlı olarak kredi notunun görünümü "pozitif"ten "durağan"a çekildi.