EBRD Türkiye’de deprem bölgesi için 1,5 milyar euroluk yatırım planlıyor

EBRD, depremlerden etkilenen şehirlerde insani, geçim kaynaklarını ve istihdamı korumak için bölge ekonomisinin toparlanmasını, yeniden inşasını ve yeniden bütünleşmesini desteklemeyi amaçlıyor.

Bankanın desteği, depremlerden doğrudan etkilenen işletmeler ve bireyler için yerel bankalara verilen 600 milyon euroluk kredi limitlerinin yanı sıra bölgedeki iyileştirme ve yeniden inşa çabalarına katılan şirketlere özel sektörün rolünü güçlendiren yeni kredileri içerecek.

EBRD ayrıca, Hatay ve Gaziantep gibi kentlerde belediyelerle güçlü işbirliği geçmişine dayanarak, etkilenen şehirlerde sürdürülebilir altyapının yeniden inşasını destekleyecek. Ayrıca fonları, demiryolu ağının yeniden inşasına odaklayacak.