Çin’de üretici fiyatlarında deflasyon derinleşiyor

Çin Ulusal İstatistik Bürosu verilerine göre, Şubat ayında tüketici fiyatları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,0 arttı. Ekonomistler bir önceki ay yüzde 2,1 olan artışın yüzde 1,7'ye ineceğini düşünüyorlardı.

Mevsimsel etkilerden arındırılmış tüketici fiyatlarında aylık yüzde 0,5 düşüş yaşandı. Analistler yüzde 0,2 artış olacağı yönünde görüş bildirmişti.

Domuz eti fiyatlarının etkisiyle bir önceki ay yüzde 6,2 yukarı giden gıda fiyatlarında artış geçen ay yüzde 2,6 seviyesinde kaldı. Domuz eti fiyatları yılın ilk ayında yıllık yüzde 11,8 artarken, geçen ay artış hızı yüzde 3,9'a indi.

Gıda dışı fiyatlarda yüzde 0,6 artış görüldü.

Yılın ilk iki ayında tüketici fiyatlarında artış yüzde 1,5 oldu.

-Üretici Fiyatı Deflasyonu Derinleşiyor-

Üretici fiyatları 2022 yılı Ekim ayında başladığı düşüşünü derinleştirerek devam ettirdi.

Üretici fiyatları Şubat ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,4 geriledi. Piyasa beklentisi bir önceki ay yüzde 0,8 olan düşüşün yüzde 1,2'ye geleceği yönündeydi.

Üretici fiyatlarında aylık bazda ise bir değişim olmadı.

Yılın ilk iki ayında üretici fiyatlarında düşüş yüzde 1,1 olarak gerçekleşti.