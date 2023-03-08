Çin yuanı 2 ayın en düşük seviyesine geriledi

Piyasa açılmadan önce, Çin Merkez Bankası (PBOC), CNY=PBOC orta nokta oranını dolar başına 6,9525 olarak belirledi. Bu, önceki rakam olan 6,9156'dan 369 pip veya yüzde 0,53 daha zayıf ve bir haftadan uzun sürenin en düşük seviyesi.

Spot piyasada USDCNH 6,9750 seviyesinden açılırken, en yüksek 6,9960 seviyesini gördü.

İşlemciler, güçlenen doların ve ABD'nin şahin parasal sıkılaştırma görünümünün, yuanın yakın vadede dolar başına 7'yi geçmesi için baskı yapabileceğini düşünüyorlar.

PBCO başkanı Yi Gang, geçen hafta düzenlediği basın toplantısında 7 seviyesinin "psikolojik bir engel" olmadığını söyledi.

USDCNH, şu sıralar 6,9870 seviyesinden işlem görüyor.