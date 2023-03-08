Apara Ekonomi BlackRock, Fed'in faizi %6,00'ya yükseltebileceğini öngörüyor
Giriş Tarihi: 8.3.2023 10:11 Son Güncelleme: 8.3.2023 10:11

BlackRock, Fed'in faizi %6,00'ya yükseltebileceğini öngörüyor

BlackRock, Fed’in faizi %6,00’ya yükseltebileceğini öngörüyor

BlackRock küresel sabit getirili yatırım yetkilisi Rick Rieder, ABD Merkez Bankası'nın(Fed) enflasyonla mücadele için faiz oranlarını yüzde 6,00'ya yükseltebileceğini ve faiz oranlarını daha uzun bir süre orada tutabileceğini söyledi.

Fed Başkanı Jerome Powell, dün akşam Fed'in son güçlü ekonomik verilerin ardından faiz artırım yolunda daha agresif hale gelebileceğini söyledi.

Rieder konu ile ilgili değerlendirmesinde, "Fed'in Fon oranını yüzde 6'ya getirmesi, ardından ekonomiyi yavaşlatmak ve enflasyonu yüzde 2'ye indirmek için daha uzun bir süre orada tutması gerektiğine inanıyoruz" dedi.

Fed'in politika faizi şu anda %4,50-4,75 aralığında bulunuyor.

Goldman Sachs ise nihai faiz oranı için tahminini 25 baz puan artırarak %5,50-5,75 aralığına yükseltti.

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BlackRock, Fed'in faizi %6,00'ya yükseltebileceğini öngörüyor
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