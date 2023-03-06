Apara Ekonomi RBA'dan 25 baz puan daha faiz artışı bekleniyor
Giriş Tarihi: 6.3.2023 08:54 Son Güncelleme: 6.3.2023 08:54

RBA'dan 25 baz puan daha faiz artışı bekleniyor

RBA’dan 25 baz puan daha faiz artışı bekleniyor

Avustralya Merkez Bankası`nın toplantısında faizin 25 baz puan artışla yüzde 3,60`a çıkarılacağı tahmin ediliyor.

Avustralya Merkez Bankası'nın(RBA) yarın sonuçlarını açıklayacağı yılın ikinci toplantısından piyasalar yeni bir faiz artışı daha gelmesini bekliyorlar.

RBA'nın bugün başlayan ve sonuçları yarın açıklanacak toplantısında faizin 25 baz puan artışla yüzde 3,60'a çıkarılacağı tahmin ediliyor.

RBA, 2022 yılının son ve bu yılın ilk toplantısında da faiz oranında 25'er baz puan artışa gitti. Böylece son 9 toplantıda toplam 325 baz puan faiz artırıldı.

RBA, önceliğinin düşük enflasyonu yeniden tesis etmek ve yüzde 2-3 aralığına çekmek olduğunu belirtiyor.

Avustralya'da enflasyon 2022 yılının son çeyreğinde yüzde 7,8 olarak açıklandı.

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RBA'dan 25 baz puan daha faiz artışı bekleniyor
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