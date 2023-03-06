Avro Bölgesi’nde perakende satışlar beklentilerin altında kaldı

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesi'nin ocak ayına ilişkin perakende satış verilerini yayımladı. Buna göre, AB'de perakende satışlar, ocakta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,3 artarken, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,2 düştü.

Avro Bölgesi'nde de perakende satışlar ocakta aralık ayına göre yüzde 0,3 yükselirken, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 2,3 gerileyerek beklentilerin altında kaldı. Perakende satışların ocakta aylık yüzde 1 yükselmesi, yıllık bazda ise yüzde 1,8 gerileyeceği tahmin ediliyordu.

AB ülkeleri arasında ocakta bir önceki aya kıyasla perakende satışlarda en fazla düşüş yüzde 9,8 ile Avusturya'da, yüzde 1,4 ile Slovakya'da ve yüzde 0,6 ile Macaristan'da görüldü. En fazla artış ise yüzde 4,9 ile Hollanda'da, yüzde 4,6 ile Lüksemburg'da ve yüzde 4,1 ile Slovenya'da belirlendi.

Perakende satışlar, yıllık bazda ise Belçika'da yüzde 8,9, Almanya'da yüzde 6,8, Danimarka ve İsveç'te yüzde 5,8 geriledi. Slovenya'da yüzde 18,5, Romanya'da yüzde 5,8 ve Malta'da yüzde 5,7 arttı.