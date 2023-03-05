Çin’de 2023 yılında büyüme hedefi yüzde 5

Çin'de yıllık meclis toplantıları, başkent Pekin'in merkezinde bulunan Büyük Halk Salonu'nda başladı. Çin Başbakanı Li Keqiang, Ulusal Halk Kongresi'nin toplantısının açılışında hükümetin çalışma raporunu sundu. Başbakan Li, 13 Mart'ta sona erecek toplantıda, dünyanın ikinci büyük ekonomisinin gelecek 5 yılına dair kararlar alınacağını, devlet kurumlarında düzenlemeler yapılacağını ve atamaların karara bağlanacağını söyledi.

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in de bulunduğu toplantılara ülke genelinden yaklaşık 3 bin delege katılıyor.

BÜYÜME HEDEFİ AÇIKLANDI

Başbakan Li, ağırlıklı olarak son 5 yıldaki duruma ayrılan çalışma raporunda, gelecek döneme dair mesajlar verdi. Çin'in kaydettiği ekonomik ve toplumsal gelişmelerle ilgili bilgiler paylaşan Li, 2023 yılı için büyüme hedefinin yüzde 5 dolayında olarak belirlendiğini açıkladı. Çin ekonomisinin, 2022 yılında yüzde 3 büyüme kaydederek, yüzde 5,5'lik beklentinin çok gerisinde kaldığını vurgulayan Li, ekonomik istikrara öncelik verilmesinin elzem olduğunu belirtti. Başbakan Li, bu yıl kentlerde 12 milyon yeni istihdam oluşturulmasının ve işsizliğin yüzde 5,5 civarında tutulmasının hedeflendiğini kaydetti. Li, Çin hükümetinin 2023'te enflasyon oranını yüzde 3 dolayında tutmayı hedeflediğini de söyledi. Dış kaynaklı belirsizliklerin endişe verici olduğunu aktaran Başbakan Li, özel yatırımların zayıf olduğunu, emlak piyasasındaki küçük ölçekli finansal kuruluşlardaki risklerin de mevcudiyetini koruduğunu ifade etti.



YABANCI YATIRIMA ÖNCELİK VERİLECEK

Başbakan Li, Çin'in bilim ve teknolojide kendi kendine yetme arayışında olduğunu, çip geliştirme ve diğer kilit endüstriler için finansman desteğinin yaklaşık yüzde 50 artarak 1,9 milyar dolara çıkacağını ifade etti. Hükümetin kritik teknolojilerde ilerleme sağlanmasında daha büyük rol oynaması gerektiğine dikkat çeken Li, inovasyonu ilerletecek gücün ise firmalar olması gerektiğini vurguladı. Başbakan Li, Çin'in yabancı yatırım çekmek için çabalarını yoğunlaştıracağını da belirterek, yabancı firmaların piyasaya girişlerini artırmak ve yerli firmalarla eşit muameleye tabi olmalarını sağlamak için çalışacaklarını kaydetti.



COVİD-19 SALGININDA ZAFER

Başbakanı Li, Çin'in Covid-19 salgını karşısında zafer elde ettiğini açıkladı. Covid-19 salgınının, Çin'e 3 zorlu yıl yaşattığına işaret eden Li, önümüzdeki dönemde salgınla mücadelenin bilimsel temelli ve hedef odaklı olması ve bu kapsamda yeni ilaç ve aşılar geliştirilmesi gerektiğini ifade etti. Ulusal Halk Kongresi toplantısında, ön sıralarda oturan üst düzey yetkililerin dışındaki delegelerin neredeyse tamamının maske takması ise dikkat çekti.



SAVUNMA BÜTÇESİNDE ARTIŞ YAŞANDI

Başbakan Li, Çin'in 2023 yılındaki savunma harcamalarının yüzde 7,2 artarak 1,55 trilyon yuana (224 milyar dolar) çıkacağını duyurdu. Çin'in son 5 yılda ulusal savunma ve ordu alanlarında büyük başarılara ve değişimlere imza attığı kaydedilen çalışma raporunda, "Silahlı kuvvetlerimiz, Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun 2027 için 100. yıl hedeflerine odaklanarak, askeri operasyonlar yürütmeli, muharebe gücünü güçlendirmeli ve askeri becerilerini ilerletmeli" ifadeleri yer aldı.

Çin'in askeri harcamasının savunma amaçlı olduğunu da ifade eden Li, ordunun askeri eğitimleri ve geniş kapsamlı hazırlıkları yoğunlaştırması, muharebe şartları eğitimine ağırlık vermesi gerektiğini kaydetti.



TAYVAN'IN BAĞIMSIZLIĞINA SERT CEVAP

Çin'in geçtiğimiz yıllarda dış müdahalelere kararlılıkla karşı koyduğuna dikkat çeken Li, "Tek Çin" ilkesine bağlı kalınarak, Tayvan'ın bağımsızlığına karşı durmak için sert adımlar atılacağını ve birleşmenin ilerletileceğini vurguladı.



ÇİN'DE BAŞBAKAN DEĞİŞİKLİĞİ

Li, toplantıda başbakanlık görevinden ayrılacak. Yeni başbakanın, Çin Devlet Başkanı Xi'ye yakın bir isim olarak bilinen Çin Komünist Partisi'nin (ÇKP) Şanghay Sekreteri Li Qiang olması bekleniyor. Xi, geçtiğimiz yılın ekim ayında düzenlenen ÇKP Ulusal Kongresi'nde, Genel Sekreter olarak 3. görev dönemine başlamıştı. Partinin en üst karar organı olan Siyasi Büro (Politbüro) Daimi Komitesi'nin tamamı Xi'ye yakın isimlerden oluşmuştu. Xi'nin yıllık meclis toplantısında Çin Devlet Başkanı olarak 3. dönemine seçilmesi bekleniyor. Xi, ülkenin kurucu lideri Mao Zedong'un ardından devlet başkanlığını iki dönemden fazla sürdüren ilk isim olacak.