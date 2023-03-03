Fed üyesi Collins: Enflasyonu kontrol altına almak için faiz artırımları devam etmeli

Bir radyo programında konuşan Fed Yönetim Kurulu üyesi Susan Collins, "Bazı ek faiz artırımları yapmaya ihtiyacımız olacağına inanıyorum ve ihtiyaç olacak doğru faiz artırım miktarı gelecek verilere bağlı olacak" ifadelerini kullandı.

Yapılacak artırımlardan sonra faizin bir süre için yüksek seviyede tutulmasının da önemli olacağını belirten Collins, "Çünkü sıkılaştırılan fihasal şartların ekonomide etkilerinin görülmesi biraz zaman alıyor" dedi.

Collins konuşmasında, ücret ve fiyat baskılarının yavaşlıyor olabilecekleri yönünde bazı erken işaretler gördüklerini belirtmekle birlikte, yüksek enflasyonun, özellikle hizmetlerin bazı alanlarında, devam ettiği yönünde bazı kanıtlar gördüklerini de vurguladı.