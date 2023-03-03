Apara Ekonomi Fed üyesi Bostic: Fed faiz artırımlarını yaz aylarında bitirebilir
Giriş Tarihi: 3.3.2023 09:08

Fed üyesi Bostic: Fed faiz artırımlarını yaz aylarında bitirebilir

Fed üyesi Bostic: Fed faiz artırımlarını yaz aylarında bitirebilir

Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, Fed'in faiz artırım sürecini yaz mevsiminin ikinci yarısında durdurabileceğini söyledi.

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, ekonominin yapılan faiz artırımlarının etkilerini ilk baharda hissetmeye başlayacağını öngördüğünü belirterek Fed'in gelecek toplantıda faizi 25 baz puan artırmasını desteklemeye devam ettiğini belirtti.

"Çeyrek baz puanlık artırım ekonomiye yönelik riskleri sınırlamak için en iyisi" diye konuşan Bostic, enflasyonun yavaşlamaması halinde faiz artırımlarına devam ettirmeye hazır olduğunu da vurguladı.

Bu yıl FOMC'nin oy verme hakkına sahip bir üyesi olanh Bostic, faizin yüzde 4,50-4,75 aralığında "sınırlayıcı" bir seviyeye ulaşması ile Fed'in faiz artırımlarını durdurma noktasına yakın hale gelebileceğini ifade etti.

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Fed üyesi Bostic: Fed faiz artırımlarını yaz aylarında bitirebilir
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