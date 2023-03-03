ECB üyesi Wunsch: Eğer enflasyon güçlü kalır ise faiz yüzde 4’ü görebilir

Borçlanma maliyetlerini ne kadar artırılması gerektiğinin çekirdek enflasyonun gelişimi tarafından belirleneceğini belirten Avrupa Merkez Bankası üyesi ve Belçika MB Başkanı Pierre Wunsch, "Eğer çekirdek enflasyonun aşağı gitmekte olduğu yönünde açık işaretler alamazsak, daha fazla faiz artırımı yapmamız gerekir" dedi.

Daha fazla faiz artırımının gerekecek olmasının faizin yüzde 4'e kadar yükselmesi olasılığının dışlanamayacağı anlamına geldiğini belirten Wunsch, "Bununla birlikte, çekirdek enflasyondraki gelişmeleri görmeden faizlerin nereye gideceği konusunda bir yargıda bulunmak istemiyorum" diye konuştu.