Şubat ayı ihracat rakamları açıklandı

Ticaret Bakanlığı, 2023 yılı şubat ayı ihracat verilerini açıkladı. Buna göre; Türkiye'nin toplam ihracatının yüzde 8,6'sını oluşturan 11 ilde yaşanan deprem felaketinin ihracat üzerinde aşağı yönlü etkisi oldu. Şubat 2023 dönemi ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre 6,4 azalışla 18,6 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Bakanlıkça şubat ayı ihracat rakamlarına ilişkin yapılan açıklamada, 6 Şubat'ta 11 il ve milyonlarca vatandaşı etkileyen deprem felaketi nedeniyle vefat eden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar, geride kalanlara ve tüm ülkeye başsağlığı dilendi.