Fed üyesi Kashkari: 25 veya 50 baz puanlık faiz artırımlarına açığım

Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari, FOMC'nin gelecek toplantısında 25 veya 50 baz puanlık faiz artırımı yapılmasına açık olduğunu söyledi. Bununla birlikte faizlerin Aralık ayında yeterli olacağını düşündüğü yüzde 5,4 seviyesinden daha yukarı gitmesinin gerekebileceğini de vurguladı.

İş dünyası temsilcileri ile bir araya geldiği bir etkinlikte konuşan Kashkari, "Meslektaşlarımın yetersiz sıkılaştırma riskinin aşırı sıkılaştırma riskinden daha büyük olduğu konusunda benim ile görüş birliği içinde olduklarını düşünüyorum. Enflasyon verisinin beklendiği kadar gerilemediği dikkate alındığında, gelecekteki Fed faiz artırımları için patika konusunda kendi beklentimi yukarı yönlü revize etmeme ihtiyaç olabilir" dedi.

Fed üyeleri uygun faiz patikası konusunda tahminlerini bu ay yapılacak FOMC toplantısında ortaya koyacaklar. Kashkari, kendisinin faizler için nihai noktanın yüzde 5,4 olan önce tahmininden daha yüksek olduğu bir patikaya işaret etme eğilimnde olduğunu vurguladı.