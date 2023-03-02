Euro Bölgesi’nde çekirdek enflasyon rekor seviyede

Euro Bölgesi'de çekirdek enflasyon Şubat ayında yüzde 5,6'ya çıkarak yeni rekor seviyeye yükseldi. Manşet enflasyon da yüzde 8,5 ile beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

Avrupa Merkez Bankası (AMB) cephesinden sıkılaşma mesajları gelmeye devam ederken, Euro Bölgesi'nde çekirdek enflasyon rekor seviyelere çıktı.

Şubat ayında yıllık çekirdek enflasyon yüzde 5,6 oldu. Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin beklentisi çekirdek enflasyonun yüzde 5,3 seviyesinde gerçekleşmesi yönündeydi.

Çekirdek enflasyonda rekor izlenirken, manşet enflasyonda da beklentileri aşan bir gerçekleşme izlendi. Şubat ayında Euro Bölgesi'nde tüketici fiyatları bir önceki yılın aynı dönemine göre, yüzde 8,5 arttı. Bu veriye ilişkin beklenti yüzde 8,3 olarak belirlenmişti.

Aylık bazda ise fiyatlarda yüzde 0,8'lik artış kaydedildi.

ECB BAŞKANI LAGARDE'DAN YENİ MESAJLAR

Euro Bölgesi'nde enflasyonda kalıcı sinyaller gelirken, Avrupa Merkez Bankası (ECB) yetkililerinden de sıkılaşma mesajları gelmeye devam etti.

Avrupa Merkez Bankası (AMB) Başkanı Christine Lagarde, Mart ayındaki toplantıdan sonra da faiz artırımları yapılmasının olası olduğunu, faiz artırımlarının gelecek verilere bağlı olacağını söyledi.

İspanyol televizyonu Antena 3'de yayınlanan bir programa katılan Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, "Enflasyonun hala çok yüksek olduğu ortamda bu ay 50 baz puan faiz artırımı yapılması masada. Enflasyonu aşağı getirmek için elimizdeki tüm araçları kullanmalıyız. Enflasyonu yüzde 2 hedefimize getirmek için ne gerekiyorsa yapacağız" diye konuştu.

Enflasyonu aşağı getirmek için faizlerin daha yukarı çıkarılması gerektiğini belirten Lagarde, "Ancak tepe noktasının nerede olacağını henüz bilmiyoruz. Faizler bir süre için daha yüksek seviyelerde kalmalı" dedi.