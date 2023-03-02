Apara Ekonomi ECB üyesi Visco'dan faiz yorumu
Giriş Tarihi: 2.3.2023 08:54

ECB üyesi Visco'dan faiz yorumu

ECB üyesi Visco’dan faiz yorumu

Avrupa Merkez Bankası üyesi ve İtalya MB Başkanı Ignazio Visco, enflasyonun yavaşlamanın erken işaretlerini göstermekte ve kredilerin düşmekte olduğu ortamda ECB'nin faiz artırımlarına "kademeli" bir yaklaşım sergilemesi gerektiğini söyledi.

Frankfurt'ta düzenlenen bir etkinlikte konuşan Avrupa Merkez Bankası üyesi ve İtalya MB Başkanı Ignazio Visco, "Piyasa ve anket bazlı enflasyon bekleyişlerine ilişkin veriler, 3 aylık yıllıklandırılmış temelde fiyatlarda yaşanan kayda değer yavaşlama Euro Bölgesi'nde enflasyonun yüksek seviyelerde kalma ısrarcılığını sorgulatıyor ve kademeli para politikası normalleşmesi taraftarı argümanları güçlendiriyor" dedi.

Visco, çok kademeli bir ayarlama ve aşırı sıkılaştırma riskleri arasında dengenin sağlanmasının zaruri olduğunu vurguladı.

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ECB üyesi Visco'dan faiz yorumu
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