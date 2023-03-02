BOJ üyesi Takata: Ultra gevşek para politikası sabırlı şekilde devam ettirilmeli

Japon ekonomisinin ılımlı bir toparlanmaya doğru gittiğini belirten Takata, ancak yavaşlayan küresel talep gibi risklerin şirketlerin ücretleri artırma cesaretlerini kırabileceğini vurguladı.

"Şimdi BOJ'un ekonomi ve fiyatların sürekli bir yükselişi başarıp başaramayacağını dikkatle incelemesi gereken andayız" diye konuşan Takata, "Uyguladığımız devasa teşvik programının piyasanın çalışmasına etkisinin bilincinde olmamız ve bu aşamada parasal gevşemeyi sabırlı şekilde devam ettirmemiz gerekli" dedi.

Takata, BOJ'un tahvil getiri hareketlerini istikrarlı olmasını sağlamak için piyasa gelişmelerini dikkatle inceleyeceğini ve para politikasını yönlendirirken piyasanın çalışmasına etkiyi hesaba katacağını da belirtti.