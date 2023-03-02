Apara Ekonomi BOJ üyesi Takata: Ultra gevşek para politikası sabırlı şekilde devam ettirilmeli
Giriş Tarihi: 2.3.2023 08:47

BOJ üyesi Takata: Ultra gevşek para politikası sabırlı şekilde devam ettirilmeli

BOJ üyesi Takata: Ultra gevşek para politikası sabırlı şekilde devam ettirilmeli

Japonya Merkez Bankası Yönetim Kurulu üyesi Hajime Takata, Japonya'nın enflasyonun ücret artışlarının desteği ile yüzde 2 enflasyon hedefini sürdürülebilir şekilde henüz yakalamadığını belirterek, Banka'nın ultra gevşek para politikasını "sabırlı şekilde" sürdürmesi gerektiğini söyledi.

Japon ekonomisinin ılımlı bir toparlanmaya doğru gittiğini belirten Takata, ancak yavaşlayan küresel talep gibi risklerin şirketlerin ücretleri artırma cesaretlerini kırabileceğini vurguladı.

"Şimdi BOJ'un ekonomi ve fiyatların sürekli bir yükselişi başarıp başaramayacağını dikkatle incelemesi gereken andayız" diye konuşan Takata, "Uyguladığımız devasa teşvik programının piyasanın çalışmasına etkisinin bilincinde olmamız ve bu aşamada parasal gevşemeyi sabırlı şekilde devam ettirmemiz gerekli" dedi.

Takata, BOJ'un tahvil getiri hareketlerini istikrarlı olmasını sağlamak için piyasa gelişmelerini dikkatle inceleyeceğini ve para politikasını yönlendirirken piyasanın çalışmasına etkiyi hesaba katacağını da belirtti.

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BOJ üyesi Takata: Ultra gevşek para politikası sabırlı şekilde devam ettirilmeli
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