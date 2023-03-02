AB gaz fiyatları soğuk hava ile yükseliyor

Hollanda TTF Nisan vadeli kontrat bugün en son 0,36 EUR artışla 47,44 EUR/MWh'e yükseldi. İngiltere NBP hub'ı eşdeğeri ise 0,51 p artışla 119,20 p/th düzeyinden satış yaptı.'ye yükseldi.

Montel-Foreks'in haberine göre, NUS Consulting'in Avrupa Enerji Piyasaları Başkanı Jason Durden, "Önümüzdeki hafta algılanan hava durumu riskine ilişkin yukarı yönlü hareket görebileceğimizden şüpheleniyorum" yorumunu yapıyor.

TTF aylık vadeli gaz kontratı bu hafta Salı günü 18 ayın en düşük seviyesi olan 46,15 EUR/MWh'e kadar gerilemişti.

Hava durumu cephesinde, Almanya'da sıcaklıklar önümüzdeki hafta normalin 6 °C altına kadar düşebilir. Son tahminlere göre önümüzdeki ayın ortasına kadar ülkedeki sıcaklıklar normalin altında kalacak.

Tahminler ayrıca, rüzgar ve güneş enerjisi üretim seviyelerinin önümüzdeki hafta normalin biraz altında olabileceğini ve muhtemelen daha fazla gaz yakıtlı enerji üretimi talebini artırabileceğini gösterdi.