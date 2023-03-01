SGK’dan EYT ve maaş açıklaması!

Sosyal Güvenlik Kurumundan (SGK) yapılan EYT başvuruları hakkındaki açıklamada, ilgili kanunun Resmi Gazete'de yayımlanıp yürürlüğe girmeden aylık bağlama işlemi yapılmasının yasal olarak mümkün olmadığı belirtildi.



Sigortalı olanların emekli aylığına hak kazanmasında yaş şartını kaldıran düzenlemenin TBMM Genel Kurulunda kabul edilmesinin ardından, çok sayıda vatandaşın e-Devlet üzerinden ve doğrudan SGK'ya başvuru yolu ile aylık talebinde bulunması üzerine SGK'dan konu ile ilgili açıklama yapıldı.

'GEREK E-DEVLET'TEN GEREKSE DOĞRUDAN BAŞVURU YOLU İLE AYLIK TALEBİNDE BULUNULABİLİNİR'

TBMM'de kabul edilen EYT kanun teklifinin Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla birlikte başvuru sürecinin başlayacağının belirtildiği açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"8 Eylül 1999 öncesi ilk defa sigortalı olanların emekli aylığına hak kazanmasında yaş şartını kaldıran düzenleme, TBMM Genel Kurulunda kabul edilmiştir. Söz konusu kanun, henüz Resmi Gazete'de yayımlanıp yürürlüğe girmediği halde çok sayıda vatandaşımız gerek e-Devlet gerekse doğrudan başvuru yolu ile Kurumumuzdan aylık talebinde bulunmaktadır.



Konuya ilişkin kanun Resmi Gazete'de yayımlanıp yürürlüğe girmeden yapılan bu taleplere istinaden Kurumumuzca aylık bağlama işlemi yapılması yasal olarak mümkün değildir. Tüm süreçler tamamlanıp Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdikten sonra Kurumumuzdan aylık talebinde bulunulması halinde aylık bağlama işlemleri en kısa sürede sonuçlandırılacaktır."