Apara Ekonomi New York lüks konut alımı için en pahalı kentler sıralamasında Londra'yı geçti
Giriş Tarihi: 1.3.2023 10:53 Son Güncelleme: 1.3.2023 10:53

New York lüks konut alımı için en pahalı kentler sıralamasında Londra'yı geçti

New York lüks konut alımı için en pahalı kentler sıralamasında Londra’yı geçti

Knight Frank'ın yıllık servet raporuna göre, New York lüks konut alım fiyatlarında Londra'yı geride bıraktı.

2022 yılında New York'ta 1 milyon dolar ile sadece 33 metrekarelik bir konut alınabilirken Londra'da aynı fiyatı 34 metrekare satın alınabildi.

Knight Frank verilerine göre Londra'da 2022 yılındı lüks konut fiyatı yüzde 1,5 artarken, New York'ta fiyat yüzde 2,7 yukarı gitti.

Monako, lüks konut alımında en pahalı kent ünvanını 2022 yılında da korudu. Burada 1 milyon dolara sadece 17 metrekarelik konut alınabildi.

İkinci sırada 21 metrekare ile Hong Kong yer aldı.

Lüks konut alımında en ucuz kentler olarak Sao Paulo ve Cape Town öne çıktı.

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New York lüks konut alımı için en pahalı kentler sıralamasında Londra'yı geçti
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