Apara Ekonomi Çin'de faaliyet gösteren ABD merkezli şirketler görünümleri konusunda daha karamsarlar
Giriş Tarihi: 1.3.2023 10:49

Çin'de faaliyet gösteren ABD merkezli şirketler görünümleri konusunda daha karamsarlar

Çin’de faaliyet gösteren ABD merkezli şirketler görünümleri konusunda daha karamsarlar

Çin'deki Amerikan Ticaret Odası (AmCham) tarafından yapılan ankete göre, Çin'de faaliyet gösteren Amerikan şirketleri görünümleri konusunda giderek daha karamsar hale geliyorlar.

AmCham'ın iş dünyası güven anketinin 25 yıllık tarihinde ilk kez, katılımcı şirketlerin çoğunluğu Çin'in artık ilk 3 yatırım öncelikleri listesinde görmediklerini ifade ettiler.

Şirketlerin çoğu, Çin'e yatırım planlarını az-çok revize etmekte olduklarını belirtirken, çoğunluk operasyonlarını Çin'den taşıma planları olmadığını da vurguladı.

ABD ile Çin arasında artan gerilim ankete katılan şirketlerin yüzde 66'sı tarafından en önemli zorluk olarak gösterildi. Yüzde 65 ise Çin'in ekonomisini yabancı yatırımllara daha da açıp açmayacağından emin olmadıklarını, bunun belirsiz bir durum olduğunu ifade etti.

Katılımcı Amerikan şirketlerini neredeyse yarısı Çin'de bir yıl öncesine göre daha az memnuniyetle karşılandıklarını hissettiklerini de ifade ettiler.

ARKADAŞINA GÖNDER
Çin'de faaliyet gösteren ABD merkezli şirketler görünümleri konusunda daha karamsarlar
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz