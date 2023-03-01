Chicago Fed Başkanı Goolsbeee: Merkez bankalarının piyasa reaksiyonuna çok fazla bel bağlamaları bir hata

Geçtiğimiz ay göreve başlayan ve göreve geldikten sonra ilk kez kamuoyu önünde konuşan Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, merkez bankalarının ekonomik verilerin gecikme ile geldiği ortamda yatırımcıların gelen haberlere ani reaksiyonlarına dayanarak kararlar almamaları gerektiğini savundu.

Goolsbee, "Piyasa reaksiyonlarına çok fazla bel bağlamak politika yapıcılar için bir tehlike ve hata. Bizim işimiz reel ekonomide ne olduğuna bakarak karar vermek" ifadelerini kullandı.

Chicago Fed Başkanı bu yıl FOMC'nin oy verme hakkı olan üyelerinden biri.