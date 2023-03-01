Apara Ekonomi Chicago Fed Başkanı Goolsbeee: Merkez bankalarının piyasa reaksiyonuna çok fazla bel bağlamaları bir hata
Giriş Tarihi: 1.3.2023 10:44

Chicago Fed Başkanı Goolsbeee: Merkez bankalarının piyasa reaksiyonuna çok fazla bel bağlamaları bir hata

Chicago Fed Başkanı Goolsbeee: Merkez bankalarının piyasa reaksiyonuna çok fazla bel bağlamaları bir hata

Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, merkez bankalarının para politikası için izlenecek en iyi yolun ne olduğunu değerlendirirken finansal piyasalarda ne olduğuna değil de ekonomide ne olduğuna odaklanmaları gerektiğini söyledi.

Geçtiğimiz ay göreve başlayan ve göreve geldikten sonra ilk kez kamuoyu önünde konuşan Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, merkez bankalarının ekonomik verilerin gecikme ile geldiği ortamda yatırımcıların gelen haberlere ani reaksiyonlarına dayanarak kararlar almamaları gerektiğini savundu.

Goolsbee, "Piyasa reaksiyonlarına çok fazla bel bağlamak politika yapıcılar için bir tehlike ve hata. Bizim işimiz reel ekonomide ne olduğuna bakarak karar vermek" ifadelerini kullandı.

Chicago Fed Başkanı bu yıl FOMC'nin oy verme hakkı olan üyelerinden biri.

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Chicago Fed Başkanı Goolsbeee: Merkez bankalarının piyasa reaksiyonuna çok fazla bel bağlamaları bir hata
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