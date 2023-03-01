Apara Ekonomi BoJ üyesi Nakagawa: BOJ ultra gevşek para politikasını bir süre devam ettirmeli
Giriş Tarihi: 1.3.2023 10:38 Son Güncelleme: 1.3.2023 10:38

BoJ üyesi Nakagawa: BOJ ultra gevşek para politikasını bir süre devam ettirmeli

BoJ üyesi Nakagawa: BOJ ultra gevşek para politikasını bir süre devam ettirmeli

Japonya Merkez Bankası Yönetim Kurulu üyesi Junko Nakagawa, ekonominin henüz yüzde 2 enflasyon hedefine sürdürülebilir şekilde ulaşmadığına işaret ederek Banka'nın ultra gevşek para politikasını bir süre daha devam ettirmesi gerektiğini söyledi.

Japon ekonomisinin COVID-19 saygınının etkilerinin azalmasıyla toparlanmaya devam etmesinin beklendiğini belirten Nakagawa, bunun şirketlerin artan ham madde maliyetlerini hane halklarına yansıtmalarına imkan vereceğini vurguladı.

Şirketlerin enflasyon bekleyişlerinin hızla yükselmesi halinde fiyat artışlarının yoğunlaşabileceğini de belirten Nakagawa, "Ancak şirketlerin, özellikle küçük şirketlerin ücretleri ne kadar artıracakları oldukça belirsiz. Eğer ücret artışları beklendiği gibi genele yayılmaz ise enflasyonun aşağı yönlü baskı altına girmesi olasılığı var. Bir süre için ekonomiyi cari gevşek para politikası ile desteklemek gerekli" dedi.

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BoJ üyesi Nakagawa: BOJ ultra gevşek para politikasını bir süre devam ettirmeli
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