Türkiye ekonomisi büyümede beklentileri aştı

Türkiye ekonomisi 2022 yılında yüzde 5,6 büyüyerek beklentileri aştı. Yılın dördüncü çeyreğinde ise büyüme rakamları yüzde 3,5 oldu.

GAYRİSAFİ YURT İÇİ HASILA (GSYH) 2022 YILINDA %5,6 ARTTI



Üretim yöntemine göre dört dönem toplamıyla elde edilen yıllık GSYH, zincirlenmiş hacim endeksi olarak (2009=100), 2022 yılında bir önceki yıla göre %5,6 arttı.



Üretim yöntemine göre cari fiyatlarla GSYH, 2022 yılında bir önceki yıla göre %107,0 artarak 15 trilyon 6 milyar 574 milyon TL oldu.



KİŞİ BAŞINA GAYRİSAFİ YURT İÇİ HASILA 2022 YILINDA 176 589 TL OLDU



2022 yılında kişi başına GSYH cari fiyatlarla 176 589 TL, ABD doları cinsinden 10 655 olarak hesaplandı.



FİNANS VE SİGORTA FAALİYETLERİ 2022 YILINDA %21,8 ARTTI



GSYH'yi oluşturan faaliyetler incelendiğinde; 2022 yılında bir önceki yıla göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak; finans ve sigorta faaliyetleri toplam katma değeri %21,8, hizmet faaliyetleri %11,7, mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri %9,9, bilgi ve iletişim faaliyetleri %8,7, diğer hizmet faaliyetleri %5,8, kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri %4,8, gayrimenkul faaliyetleri %4,3, sanayi %3,3 ve tarım sektörü %0,6 arttı. İnşaat sektörü ise %8,4 azaldı.