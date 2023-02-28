Shinichi Uchida: BOJ ultra gevşek para politikasında değişiklik yapmamalı

Japonya Merkez Bankası (BOJ) Başkan Yardımcısı olmaya aday gösterilen Shinichi Uchida, parlamentoda yaptığı konuşmada, BOJ'un sadece uzun süredir uygulanmakta olan teşviklerin yan etkilerini düzeltmek için ultra gevşek para politikasında değişiklik yapmaması gerektiğini söyledi.

Uchida, "BOJ ultra gevşek para politikasını devam ettirmeli. Sadece yan etkiler nedeniyle gevşek para politikasını değiştirmemeli. Maliyetleri azaltacak ve teşviklerin sürdürülmesine yardım edecek fikirlerle gelmeli" dedi.

BOJ Başkan Yardımcısı olması için aday gösterilen bir diğer isim olan Ryozo Himino da yaptığı konuşmada, BOJ'un ultra gevşek para politikası ile ekonomiyi desteklemeye odaklanması gerektiğini söyledi.

Himino, "BOJ'un cari politikasının yan etkileri olduğu doğru. Bununla birlikte fiyat istikrarı hedefinin başarılmakta olduğuna dair erken pozitif işaretler var" dedi.