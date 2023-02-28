ECB üyesi Vujcic: ECB parasal sıkılaştırmayı sürdürmeli

Bloomberg TV'ye konuşan Vujcic, "Çekirdek enflasyon, bizim faiz oranlarımızdan ve hedeflediğimiz yerden ciddi şekilde daha yüksek olmaya devam ettiği sürece biz para politikasında sıkılaştırmayı sürdürmeliyiz" dedi.

"Enflasyonu orta vadede olması gereken seviyeye geri getirmeliyiz" diye konuşan Vujcic, borçlanma maliyetlerinin ekonomiyi sınırlayacak seviyelere ulaşması gerektiğini belirtti. Bununla birlikte Vujcic, "Şu noktada hiç kimsenin faizin nereye kadar yükselmesi gerektiğini bildiği düşünmüyorum" ifadelerini de kullandı.