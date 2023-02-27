Enerji ithalatı faturası ocakta yıllık bazda yüzde 0,3 düştü

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulan geçici dış ticaret istatistiklerine göre, ocakta Türkiye'nin toplam ithalatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 20,7 artarak 33 milyar 606 milyon dolar oldu.

Bu tutarın 8 milyar 793 milyon 842 bin dolarlık kısmını enerji ithalatı olarak özetlenen "mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler, bitümenli maddeler, mineral mumlar" oluşturdu.

Geçen yıl ocak ayında bu rakam 8 milyar 824 milyon 7 bin dolar olarak kayıtlara geçmişti. Böylece enerji ithalatı yıllık bazda yüzde 0,3 düşüş gösterdi.

Öte yandan, ham petrol ithalatı ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13,5 azalarak 2 milyon 255 bin 846 tona geriledi.