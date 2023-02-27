Apara Ekonomi ECB Başkanı Visco: Faizler gerektiği kadar yükseltilecek
Giriş Tarihi: 27.2.2023 08:59

ECB Başkanı Visco: Faizler gerektiği kadar yükseltilecek

ECB Başkanı Visco: Faizler gerektiği kadar yükseltilecek

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Ignazio Visco, "Enflasyonu yüzde 2`ye getirmek için para politikasının daha sınırlayıcı olması gerekiyor ise, daha sınırlayıcı oluruz" ifadelerini kullandı.

Avrupa Merkez Bankası Başkanı ve İtalya MB Başkanı Ignazio Visco, Banka'nın enflasyon yüzde 2'ye geri getirmek için faizi gerektiği kadar artıracağını ifade etti.

Yüzde 2 enflasyon hedefinin yakalanması için faizin ne kadar artması gerektiğini söyleyecek durumda olmadığını belirten Visco. "Nihai faiz oranının ne olacağını işaret edebileceğimizi düşünmüyorum. Faiz yüzde 3,25, 3,50 veya yüzde 3,75 olabilir, çünkü bu verilere bağlı" dedi.

Hedeflerinin enflasyonun orta vadede yüzde 2'ye getirmek olduğunu vurgulayan Visco, "Eğer bunun için para politikasının daha sınırlayıcı olması gerekiyor ise, daha sınırlayıcı oluruz" diye konuştu.

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ECB Başkanı Visco: Faizler gerektiği kadar yükseltilecek
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