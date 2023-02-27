Cleveland Fed Başkanı Mester: Fiyatları yukarı iten baskıları azaltmak için faizler yükseltilmeli

ABD'de Cuma günü açıklanan çekirdek PCE verisinin arından konuşan Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester, ABD'de enflasyonun güçlü olduğuna işaret eden verinin kendisini şaşırtmadığını söyledi. Mester, açıklanan verinin Fed'in fiyatları yukarı iten baskıları azaltmak için faizleri daha da yükseltmesine ihtiyaç olduğunu hatırlattığını vurguladı.