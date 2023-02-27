Altın fiyatları 2023’ün en düşüğünü gördü!

Altın fiyatları sıkı para politikası adımlarının beklenenden uzun süreceği algısı nedeniyle baskı altına girdi. Ons altın 1.800 dolar sınırına kadar çekilirken, buradan esen ters rüzgarın etkisiyle gram altın ise 1.100 TL'nin altına sarktı.
ALTIN FİYATLARI BASKI ALTINA GİRDİ
Fed'in faiz artırımlarını Mart'tan sonra da sürdüreceğineişaret eden çekirdek PCE verisi sonrası altın fiyatları üzerinde oluşan aşağı yönlü baskı devam ediyor.
ONS ALTIN 2023 YILININ EN DÜŞÜĞÜNÜ GÖRDÜ
Ons altın fiyatları 1.806 dolar düzeyine gerileyerek 2023 yılının en düşük seviyesine çekildi. Ons altın en son bu seviyenin altını 2022 yılının son haftasında görmüştü.
Ons altın tarafından esen bu ters rüzgarın etkisiyle yurt içinde gram altın fiyatı ise 1.100 TL psikolojik desteğinin altına sarktı. Gram altın bu seviyeyinin altını en son 3 Ocak 2023 tarihinde görmüştü.
ALTIN İÇİN BU SEVİYELERE DİKKAT!
Uzmanlar, 1816 dolar/ons desteğinin altına inen spot altın fiyatında 1793 dolar/ons seviyesine kadar geri çekilme olabileceği ifade etti.
Analistler, 1793 dolar seviyesinin güçlü bir destek oluşturamaması halinde altında yeni hedefin 1728 dolar olabileceğini de vurguluyorlar.
Bugün ons altın için direnç seviyesi ise 1830 dolar olarak dikkat çekiyor.
FED TUTANAKLARI DA FAİZ ARTIRIMLARININ DEVAMINA İŞARET ETTİ
Fed'in son toplantı tutanakları, politika yapıcıların enflasyonu yeniden aşağı çekmek için borçlanma maliyetlerinde daha fazla artışın gerekli olacağını öngördüğünü gösterdi.
ALTIN FİYATLARI FED ÜYELERİ İLE YÖN BULACAK
Fed'den şahin duruşun süreceği beklentileri küresel ölçekte dolar talebini artırırken altın talebini düşürdü. Makroekonomik veri takvimi ve Fed üyelerinin sözle yönlendirmeleri piyasalara yön verecek.