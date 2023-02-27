Altın fiyatları 2023’ün en düşüğünü gördü!

ONS ALTIN 2023 YILININ EN DÜŞÜĞÜNÜ GÖRDÜ

Ons altın fiyatları 1.806 dolar düzeyine gerileyerek 2023 yılının en düşük seviyesine çekildi. Ons altın en son bu seviyenin altını 2022 yılının son haftasında görmüştü.

Ons altın tarafından esen bu ters rüzgarın etkisiyle yurt içinde gram altın fiyatı ise 1.100 TL psikolojik desteğinin altına sarktı. Gram altın bu seviyeyinin altını en son 3 Ocak 2023 tarihinde görmüştü.