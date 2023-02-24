İngiltere’de tüketicilerin ekonomiye güveni yükseldi

Pazar araştırma şirketi GfK tarafından hazırlanan İngiltere'deki tüketici güven endeksi, ekonomide iyileşmeye yönelik gelen işaretlerin etkisiyle Şubat ayında Eylül ayındaki -49'dan -38'e yükseldi. Ocak ayında -45 olan güven endeksini Şubat'ta -43'e toparlanması bekleniyordu.

GfK yöneticisi Joe Staton yaptığı değerlendirmede, yüksek enflasyonun gelirlerini vurmaya devam etmesine rağmen tüketicilerin kendi finansal durumları ve genel ekonomik durum konusunda aniden daha iyimser hale geldiklerini, özellikle gelecek yıl için bunun geçerli olduğunu vurguladı.

GfK'nın tüketicilerin gelecek 12 ayda ekonomiye nasıl baktıklarına yönelik endeksi Şubat'ta Ocak ayındaki -54'ten -43'e yükseldi.

GfK anketi, tüketicilerin pahalı alımlar yapma isteklerinde artış olduğunu da gösterdi.