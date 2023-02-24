ECB üyesi Nagel: Ciddi faiz artırımlarının gerekmesi olasılığını göz ardı etmiyorum

Hindistan'ın Bengaluru kentinde düzenlenen G20 toplantısı sırasında konuşan Nagel, "Çekirdek enflasyon Mart'tan sonra da çok yüksek seviyelerde olmaya devam edecek ve sadece yavaş şekilde düşecek gibi görünüyor. Bu nedenle, Mart'tan sonra daha fazla faiz artırımının, ciddi faiz artırımlarının gerekmesi olasılığını göz ardı etmiyorum" dedi.

Konuşmasında ECB faizinin henüz sınırlayıcı seviyede olmadığını düşündüğünü belirten Nagel, paraasl sıkılaştırmayı çok erken durdurmanın "büyük bir hata" olacağını vurguladı.