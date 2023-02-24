Apara Ekonomi DTÖ: Ukrayna'daki savaşın küresel ticarete etkisi beklendiği kadar kötü değil
Giriş Tarihi: 24.2.2023 10:07

DTÖ: Ukrayna'daki savaşın küresel ticarete etkisi beklendiği kadar kötü değil

DTÖ: Ukrayna’daki savaşın küresel ticarete etkisi beklendiği kadar kötü değil

Dünya Ticaret Örgütü, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın pek çok ülkeyi tedarikçilerini veya ürünlerini değiştirmek zorunda bırakmasına rağmen küresel ticaretin 2022'de beklenenden daha fazla büyüdüğünü bildirdi.

Buğday ve akaryakıt gibi önemli ürünlerin ihracatlarında yaşanan büyük aksaklıklara rağmen küresel ticaretin 2022 yılında yüzde 3'e yakın büyüdüğünü belirten DTÖ Baş Ekonomisti Ralph Ossa, "Savaşın başında ortaya konan en kötü öngörüler gerçekleşmedi. Küresel ticaret iyi dayandı" diye konuştu. Ossa, küresel ticarete büyümeye ilişkin net bir veri vermedi, verinin Nisan ayında tam olarak ortaya çıkacağını vurguladı.

Küresel ticaretin dayanıklılığında DTÖ üyelerinin ihracat sınırlarını kullanma konusunda kendilerine hakim olmalarının da etkili olduğunu belirten Osso, "Dünya ticaret sisteminin serbest, açık olmaya devam etmesi de savaşın etkisinin sınırlı olmasını kısmen açıklayan faktörler arasında" dedi.

DTÖ verilerine göre Ukrayna'nın ihracatı 2022'de yüzde 30 azaldı. Aynı dönemde Rusya'nın ihracatı ise yüksek akaryakıt, gübre ve tahıl fiyatlarından kaynaklı olarak yüzde 15,6 yükseldi.

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DTÖ: Ukrayna'daki savaşın küresel ticarete etkisi beklendiği kadar kötü değil
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