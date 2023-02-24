DTÖ: Ukrayna’daki savaşın küresel ticarete etkisi beklendiği kadar kötü değil

Buğday ve akaryakıt gibi önemli ürünlerin ihracatlarında yaşanan büyük aksaklıklara rağmen küresel ticaretin 2022 yılında yüzde 3'e yakın büyüdüğünü belirten DTÖ Baş Ekonomisti Ralph Ossa, "Savaşın başında ortaya konan en kötü öngörüler gerçekleşmedi. Küresel ticaret iyi dayandı" diye konuştu. Ossa, küresel ticarete büyümeye ilişkin net bir veri vermedi, verinin Nisan ayında tam olarak ortaya çıkacağını vurguladı.

Küresel ticaretin dayanıklılığında DTÖ üyelerinin ihracat sınırlarını kullanma konusunda kendilerine hakim olmalarının da etkili olduğunu belirten Osso, "Dünya ticaret sisteminin serbest, açık olmaya devam etmesi de savaşın etkisinin sınırlı olmasını kısmen açıklayan faktörler arasında" dedi.

DTÖ verilerine göre Ukrayna'nın ihracatı 2022'de yüzde 30 azaldı. Aynı dönemde Rusya'nın ihracatı ise yüksek akaryakıt, gübre ve tahıl fiyatlarından kaynaklı olarak yüzde 15,6 yükseldi.